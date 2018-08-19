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Новостройки в Китае дорожают самыми быстрыми темпами за два года
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Новостройки в Китае дорожают самыми быстрыми темпами за два года 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
В целом темпы роста в 70 городах составили в июле 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это был самый высокий показатель с сентября 2016 года, когда подъем за месяц достиг 1,8%, согласно анализу Bloomberg данных от Национального Бюро статистики. Во всех городах первого уровня цены в июле выросли, за исключением Шанхая, где недвижимость подешевела на 0,1%, сообщает SCMP.
Цены также снизились в Нанкине и Цюаньчжоу и остались на прежнем уровне в Тяньцзине и Сямыне. Цзинань, столица провинции Шаньдун, совершила второй по величине скачок после Саньи — на 3% по сравнению с июнем. Аналитик китайского научно-исследовательского института E-house Янь Юэцзинь отметил, что города третьего уровня, жилищный фонд которых находится на многолетнем минимуме, стимулировали этот раунд роста цен. Ожидается, что в ближайшие месяцы в этих городах будет введено больше ограничений, чтобы охладить рынок.
Продажи недвижимости в стоимостном и зональном выражении подскочили в июле, зафиксировав рост за год на 22% и 9,9% соответственно. Согласно данным, опубликованным NBS, финансирование застройщиков достигло максимума в 17,8% в 2018 году, поскольку спрос на новостройки особенно высок.
Министерство жилищного строительства и развития городских и сельских районов созвало три конференции менее чем за 20 дней, чтобы настоятельно призвать местных должностных лиц стабилизировать цены на жилье, и предупредило, что привлечёт их к ответственности, если данная задача не будет решена. Хотя, согласно прогнозу UBS, китайский рынок находится на пути к охлаждению.
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