Новостройки в Китае дорожают самыми быстрыми темпами за два года

В целом темпы роста в 70 городах составили в июле 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это был самый высокий показатель с сентября 2016 года, когда подъем за месяц достиг 1,8%, согласно анализу Bloomberg данных от Национального Бюро статистики. Во всех городах первого уровня цены в июле выросли, за исключением Шанхая, где недвижимость подешевела на 0,1%, сообщает SCMP.

Цены также снизились в Нанкине и Цюаньчжоу и остались на прежнем уровне в Тяньцзине и Сямыне. Цзинань, столица провинции Шаньдун, совершила второй по величине скачок после Саньи — на 3% по сравнению с июнем. Аналитик китайского научно-исследовательского института E-house Янь Юэцзинь отметил, что города третьего уровня, жилищный фонд которых находится на многолетнем минимуме, стимулировали этот раунд роста цен. Ожидается, что в ближайшие месяцы в этих городах будет введено больше ограничений, чтобы охладить рынок.

Продажи недвижимости в стоимостном и зональном выражении подскочили в июле, зафиксировав рост за год на 22% и 9,9% соответственно. Согласно данным, опубликованным NBS, финансирование застройщиков достигло максимума в 17,8% в 2018 году, поскольку спрос на новостройки особенно высок.

Министерство жилищного строительства и развития городских и сельских районов созвало три конференции менее чем за 20 дней, чтобы настоятельно призвать местных должностных лиц стабилизировать цены на жилье, и предупредило, что привлечёт их к ответственности, если данная задача не будет решена. Хотя, согласно прогнозу UBS, китайский рынок находится на пути к охлаждению.