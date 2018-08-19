Выручка псковской розницы в 2018 году составляет 62,7 млрд рублей

Оборот розничной торговли в июле 2018 года составила 10 млрд 134,2 млн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,7% к соответствующему периоду предыдущего года, сообщает Псковстат. В январе-июле 2018 года выручка всех предприятий общепита составила 62 млрд 775,9 млн рублей, что на 1,5% больше, чем за семь месяцев 2017 года. Отметим, по итогам первого квартала 2018 года оборот розничной торговли в регионе рос на 1,3%, по итогам первого полугодия рост составлял мене 1%, однако за счёт июля рост оборота розницы вновь превысил показатель в 1%. В январе-июле 2018 года оборот розничной торговли на 92,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, доля розничных рынков и ярмарок составила 7,8% (в январе-июле 2017 года — 91,8% и 8,2% соответственно).