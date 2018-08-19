Попавшие в список невыездных граждане РФ задолжали в общей сумме 1,4 трлн рублей

«За шесть месяцев текущего года вынесено почти 2,7 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. Общая сумма задолженности по исполнительным производствам, в рамках которых были вынесены постановления о временном ограничении, составила почти 1,4 трлн рублей», — цитирует заявление ведомства ТАСС

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число невыездных выросло в 1,5 раза (почти на миллион человек), а сумма их долга — на 511 миллиардов рублей. На 1 июля в чёрном списке значилось 2,5 миллиона фамилий.

Приставы увязали такую динамику с ростом количества судебных актов, поступивших «на принудительное исполнение». При этом лишь один должник из трёх готов погасить необходимую сумму до применения мер воздействия.