Переданные приставам долги россиян достигли два триллиона рублей 

Судебным приставам переданы долги россиян перед кредитными организациями на сумму два триллиона рублей. Она включает долги прошлых лет.
Всего за первые шесть месяцев этого года на исполнении в Федеральной службе судебных приставов находилось 5,6 миллиона дел о взыскании задолженности в пользу банков. Год назад за этот же период их было меньше на миллион, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сумму долгов перед банками можно сравнить с годовым бюджетом Москвы или бюджетом космической программы на десять лет.
Два триллиона рублей — это четверть от общей суммы долга, которую взыскивают судебные приставы с физических и юридических лиц.