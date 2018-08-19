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Снижение ипотечных ставок увеличило спрос на жилье: число сделок выросло почти вдвое
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Снижение ипотечных ставок увеличило спрос на жилье: число сделок выросло почти вдвое 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
За год столичный рынок ипотеки вырос на 81,6 процента. В январе-мае Росреестр по Москве зарегистрировал 30 444 ипотечные сделки против 16 762 — за первые пять месяцев прошлого года.
Резко выросло и число покупок нового жилья. С января по май в столице зарегистрировано 28 278 договоров долевого участия — на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
— Застройщики ждут отмены долевого строительства и запускают все больше проектов, привлекая больше средств покупателей. Ведь их деньгами они пока могут пользоваться совершенно бесплатно — в отличие от банковских кредитов, — пояснил финансовый аналитик Виктор Елатомцев. — Чтобы привлечь больше средств, они дают довольно существенные скидки, что выгодно покупателям. Так что время для покупки жилья сейчас подходящее.
Что же касается ипотеки, то, как пояснил вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак, она, как правило, привлекается для улучшения жилищных условий.
— Не надо думать, что ставки понизились и москвичи бросились скупать квартиры, — пояснил Григорий Витальевич. — Все гораздо скромнее. Ипотечный кредит, как правило, берется не на новое жилье, а на доплату. Ну, например, двухкомнатная продается, плюс кредит, и покупается «трешка». Лично я очень рад, что сейчас такая возможность существует. Десятки тысяч москвичей могут довольно быстро улучшить жилищные условия.
В ближайшие месяцы, как считает эксперт, рынок жилья в Москве будет стабилен.
— Я не вижу ни одного фактора как роста, так и падения цен, — рассуждает Полторак. — При этом надо понимать, что условия на рынке сейчас диктует не продавец, а покупатель. Поэтому если вы выставили квартиру на продажу, будьте готовы сделать скидку. Людей с деньгами на рынке сейчас всетаки меньше, чем выставленных на продажу квартир.
Виктор Елатомцев считает, что больше покупателей и не станет, поскольку ставки по ипотеке не снизятся.
Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,25 процента и, я предполагаю, до конца года не станет ее снижать, — пояснил эксперт. — Поэтому и ставки по ипотеке останутся прежними.
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