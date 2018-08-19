Снижение ипотечных ставок увеличило спрос на жилье: число сделок выросло почти вдвое

За год столичный рынок ипотеки вырос на 81,6 процента. В январе-мае Росреестр по Москве зарегистрировал 30 444 ипотечные сделки против 16 762 — за первые пять месяцев прошлого года.

Резко выросло и число покупок нового жилья. С января по май в столице зарегистрировано 28 278 договоров долевого участия — на 43 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Застройщики ждут отмены долевого строительства и запускают все больше проектов, привлекая больше средств покупателей. Ведь их деньгами они пока могут пользоваться совершенно бесплатно — в отличие от банковских кредитов, — пояснил финансовый аналитик Виктор Елатомцев. — Чтобы привлечь больше средств, они дают довольно существенные скидки, что выгодно покупателям. Так что время для покупки жилья сейчас подходящее.

Что же касается ипотеки, то, как пояснил вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак , она, как правило, привлекается для улучшения жилищных условий.

— Не надо думать, что ставки понизились и москвичи бросились скупать квартиры, — пояснил Григорий Витальевич. — Все гораздо скромнее. Ипотечный кредит, как правило, берется не на новое жилье, а на доплату. Ну, например, двухкомнатная продается, плюс кредит, и покупается «трешка». Лично я очень рад, что сейчас такая возможность существует. Десятки тысяч москвичей могут довольно быстро улучшить жилищные условия.

В ближайшие месяцы, как считает эксперт, рынок жилья в Москве будет стабилен.

— Я не вижу ни одного фактора как роста, так и падения цен, — рассуждает Полторак. — При этом надо понимать, что условия на рынке сейчас диктует не продавец, а покупатель. Поэтому если вы выставили квартиру на продажу, будьте готовы сделать скидку. Людей с деньгами на рынке сейчас всетаки меньше, чем выставленных на продажу квартир.

Виктор Елатомцев считает, что больше покупателей и не станет, поскольку ставки по ипотеке не снизятся.