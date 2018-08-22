Почти 200 объектов коммунального хозяйства привели в порядок в Подмосковье за неделю

В рамках надзора за содержанием объектов и территорий населенных пунктов Московской области, по итогам недели инспекторы Госадмтехнадзора добились устранения нарушений чистоты, порядка и благоустройства в содержании 196 объектов коммунального хозяйства, сообщила в среду глава надзорного ведомства Татьяна Витушева

«По предписаниям инспекторов приведены в надлежащее состояние 85 мест общедворового благоустройства (клумбы, цветники, бордюры, ограждения). Устранены нарушения в содержании 28 дворовых контейнерных площадок, а также прилегающие к ним территории. В рамках подготовки к безаварийному прохождению отопительного сезона, приведены в порядок 25 объектов теплоснабжения, девять объектов электроснабжения и два объекта газового хозяйства», — перечислила Витушева.

Она пояснила, что всего по итогам недели инспекторскими экипажами территориальных отделов Госадмтехнадзора проведено свыше 50 рейдов, направленных на выявление и устранение нарушений в содержании объектов жилищно-коммунального хозяйства и прилегающих к ним территорий. Всего сотрудниками Госадмтехнадзора проверено около 430 объектов.

Руководитель надзорного ведомства также добавила, что одним лишь устранением недостатков нарушители не отделаются. За недостаточное внимание к соблюдению требований чистоты, порядка и благоустройства выписано 68 предупреждений, а также назначены штрафы на сумму 4 миллиона рублей.