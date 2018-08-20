Граждане РФ задолжали банкам сумму, сравнимую с бюджетом Москвы

За первое полугодие текущего года банки передали судебным приставам на исполнение долги россиян на сумму 2 трлн рублей, что сравнимо с бюджетом Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. При этом сами кредитные организации, пользуясь финансовой неграмотностью клиентов, продолжают навязывать россиянам рискованные продукты и услуги.

Так, в первом полугодии 2018 года на исполнении ФССП с учетом долгов, перешедших с прошлых лет, находилось примерно 5,6 млн исполнительных производств. Как уточнили приставы, это на 1 млн дел больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Общую сумму задолженности россиян перед кредитными организациями можно сравнить с годовым бюджетом Москвы или объемом бюджета десятилетней федеральной космической программы. Уточняется, что задолженность граждан перед банками составляет уже четверть от всей суммы долгов, которую необходимо взыскать приставам как с юрлиц, так и физлиц.

По данным ФССП, с граждан и организаций необходимо взыскать около 7,7 трлн руб. Задолженность граждан перед другими гражданами составляет 932 млрд руб. (из них 132 млрд руб. — долги по алиментам), 3,2 трлн руб. россияне должны юридическим лицам и 417 млрд руб. бюджетам и внебюджетным фондам. В свою очередь, юридические лица должны гражданам более 195 млрд руб.

При этом, как ранее указывал «МК», банки не прочь поживиться за счет финансовой неграмотности своих клиентов. К примеру, они продолжают навязывать россиянам рискованные продукты и услуги, утаивая от них всю необходимую информацию. Так, под видом вкладов банки втюхивают клиентам облигации и акции компаний с сомнительной доходностью.

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