Граждане России задолжали банкам сумму, сравнимую с бюджетом Москвы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Российской федеральной службы судебных приставов.

Общая сумма долгов граждан России, как уточнили в ведомстве, сопоставима с объёмом годового бюджета Москвы или объёмом бюджета 10-летней федеральной космической программы. Всего у приставов 57,7 миллиона исполнительных производств, им нужно взыскать с граждан и юридических лиц более 7,7 триллиона рублей.

Уточняется, что граждане России должны 932 миллиарда рублей физическим лицам (132 миллиарда из них составляют долги по алиментам). 3,2 триллиона рублей юридическим лицам и 417 миллиардов рублей — бюджетным и внебюджетным фондам.