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Граждане России задолжали банкам сумму, сравнимую с бюджетом Москвы
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Граждане России задолжали банкам сумму, сравнимую с бюджетом Москвы 

Говорит Москва 25 минут назад
Фото: Карельские вести
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Российской федеральной службы судебных приставов.
Общая сумма долгов граждан России, как уточнили в ведомстве, сопоставима с объёмом годового бюджета Москвы или объёмом бюджета 10-летней федеральной космической программы. Всего у приставов 57,7 миллиона исполнительных производств, им нужно взыскать с граждан и юридических лиц более 7,7 триллиона рублей.
Уточняется, что граждане России должны 932 миллиарда рублей физическим лицам (132 миллиарда из них составляют долги по алиментам). 3,2 триллиона рублей юридическим лицам и 417 миллиардов рублей — бюджетным и внебюджетным фондам.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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