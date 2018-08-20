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Кредитование сельхозпредприятий Иркутской области выросло на треть
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Кредитование сельхозпредприятий Иркутской области выросло на треть 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
На 32% больше кредитов выдано сельскохозяйственным предприятиям Иркутской области за шесть месяцев 2018 года, чем годом ранее. Общая сумма выданные кредитов составила 2,4 млрд рублей, сообщила 20 августа пресс-служба отделения «Иркутск» Сибирского ГУ Банка России.
Как отметил исполняющий обязанности управляющего отделением Константин Ермолаев, кредиты для сельхозпредприятия стали привлекательнее и доступны, в том числе из-за государственной программы по субсидированию процентной ставки. «С увеличением кредитной поддержки растут и объемы производства сельхозпродукции в Иркутской области», — отметил и.о. руководителя.
Кредитный портфель агропредприятий региона по состоянию на 1 июля 2018 года составил 4,5 млрд рублей, из которых 93,8% ссуд обслуживаются своевременно.
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