Кредитование сельхозпредприятий Иркутской области выросло на треть

На 32% больше кредитов выдано сельскохозяйственным предприятиям Иркутской области за шесть месяцев 2018 года, чем годом ранее. Общая сумма выданные кредитов составила 2,4 млрд рублей, сообщила 20 августа пресс-служба отделения «Иркутск» Сибирского ГУ Банка России

Как отметил исполняющий обязанности управляющего отделением Константин Ермолаев, кредиты для сельхозпредприятия стали привлекательнее и доступны, в том числе из-за государственной программы по субсидированию процентной ставки. «С увеличением кредитной поддержки растут и объемы производства сельхозпродукции в Иркутской области», — отметил и.о. руководителя.

Кредитный портфель агропредприятий региона по состоянию на 1 июля 2018 года составил 4,5 млрд рублей, из которых 93,8% ссуд обслуживаются своевременно.