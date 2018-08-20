Средний чек россиян снизился до двухлетнего минимума

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле снизился на 3,3% (17 руб.) по сравнению с июнем, составив 496 рублей. Эксперты подсчитали, что индекс среднего чека снижается четвертый месяц подряд. Такие данные содержатся в исследовании холдинга «Ромир».

«Таким маленьким средний чек не был уже более двух лет», — указывают аналитики. Последний раз такие низкие показатели индекса были зафиксированы весной 2016-го. Так, в марте средний чек составлял 491 рублей, в апреле — 493 рублей, а в мае индекс вырос до 497 рублей.

При этом наиболее снижение чека произошло в Южном федеральном округе — на 7,6% (до 423 рублей). На Дальнем Востоке данный показатель уменьшился на 7,5% (до 442 рублей), в Северо-Западном округе — на 7,4% (до 564 рублей), в Сибири чек снизился на 4% (до 409 рублей), в Поволжье — на 3,7% (до 415 рублей), на Урале — на 1,8% (до 436 рублей). В Центральном федеральном округе чек упал на 0,3% (до 599 рублей).

Стоит отметить, что сильнее всего средний чек в июле повысился в Северо-Кавказском округе — более чем на 15% (до 681 руб). Что касается российской столицы, то там данный показатель снизился на 1,2% (до 677 рублей), в Санкт-Петербурге — на 7% (до 636 рублей).

В гипермаркетах средний чек упал на 9%, в супермаркетах — на 4,8%, а в дискаунтерах — на 3,4%. В небольших магазинах традиционной торговли средний чек в июле, наоборот, увеличился на 1,7%.

Исследование АЦ «Ромир» основано на данных потребления 40 000 россиян (15 000 домохозяйств в 220 городах), репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

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