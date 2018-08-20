Ещё
Средний чек россиян стал минимальным за последние два года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.32
$
67.48
76.76
77.19
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
71.77
–0.06 Золото
1185.87
+0.02 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1419
–0.0135
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Средний чек россиян стал минимальным за последние два года 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Средний чек россиянина за один поход в магазин четвертый месяц подряд снижается. В июле, по сравнению с июнем, он стал меньше на 3,3% и составил 496 рублей. К таким выводам пришли специалисты холдинга «Ромир». Результаты исследования опубликованы на сайте компании.
«Таким маленьким средний чек не был уже более двух лет — с марта 2016 года», — подчеркнули эксперты. Тогда его значение равнялось 491 рублю, а в апреле 2016-го — 493 рублям. Уже в мае средний чек вырос до 497 рублей.
Значительнее всего, уточняется в материале холдинга, сумма чека уменьшилась на территории Южного федерального округа: она снизилась на 7,6% — до 423 рублей. До 442 рублей, или на 7,5%, стал ниже показатель на Дальнем Востоке. В Северо-Западном округе он достиг 564 рублей (снижение на 7,4%), а в Сибири равняется 409 рублям (минус 4%).
В Поволжье один поход в магазин в среднем обходится в 415 рублей, что говорит о снижении на 3,7%. Жители Урала тратят на 1,8% меньше, или 436 рублей. В Центральном федеральном округе сумма чека уменьшилась на 0,3% и составляет 599 рублей.
Специалисты отмечают, что больше всего выросли показатели в Северо-Кавказском округе — на 15%. Сейчас там тратят порядка 681 рубля.
Что касается Москвы, то в столице средний чек сократился на 1,2% (677 рублей). В Санкт-Петербурге отмечено снижение на 7%: жители города оставляют в магазинах около 636 рублей за один визит. В гипермаркетах тратят на 9% меньше. В супермаркетах чек уменьшился на 4,8%, а в дисконтных магазинах — на 3,4%.
В небольших точках традиционной торговли в июле средний чек, наоборот, вырос на 1,7%.
Специалисты «Ромира» основывали свои данные на информации о потреблении 40 тысяч россиян и 15 тысяч домохозяйств на территории 220 российских городов.
360tv.ru: последние новости
Многодетная семья на Ямале 9 лет прожила в бочке, ожидая очереди на дом. Администрация придерживается другой версии ЖКХ хотят повысить «Легкая» водка подорожает в России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За просмотр порно начнут платить
Названы точные даты отмены роуминга в России
Средний чек скатился до двухлетнего минимума
Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение