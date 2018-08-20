Траты россиян на поход в магазин упали до двухлетнего минимума

В июле 2018 года средняя сумма, которую россияне тратили на один поход в магазин, уменьшилась на 3,3% (на 17 рублей) по сравнению с июнем и составила 496 рублей. За вычетом официальной июльской инфляции (0,3%) падение составило 3%.

При этом в Северо-Кавказском федеральном округе средний чек вырос сразу на 15% — до 681 рубля.

Ощутимее всего уменьшилась сумма в среднем чеке жителей: Южного федерального округа (на 7,6% — до 423 рублей),

Дальнего Востока (на 7,5% — до 442 рублей),

Северо-Западного округа (на 7,4% — до 442 рублей). «Надо отметить, что таким маленьким средний чек не был уже более двух лет», — говорится в отчете об исследовании, проведенном холдингом «Ромир».

Последний раз такие низкие показатели фиксировались весной 2016 года: тогда в марте средний чек составлял 491 рубль, в апреле — 493 рубля, в мае — 497 рублей.

По сравнению с июлем-2017 снижение составило 1,4% — 7 рублей, отмечается в исследовании.