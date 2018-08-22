Рубль продемонстрировал незначительное снижение к доллару и евро

Рубль незначительно упал по отношению к доллару США и евро на открытии торгов в среду, 22 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск рубль подешевел к доллару на 1 копейку по отношению к цене закрытия торгов — до 67,375 руб. за $1. К евро российская валюта также подешевела на 1 копейку — до 77,9575 за €1.

9 августа курс доллара превысил 66 рублей, а курс евро — 77 рублей впервые с ноября 2016 года. Причиной тому стало анонсирование американским Госдепом очередного пакета санкций против России. Накануне, 21 августа, рубль вырос к доллару США и подешевел по отношению к европейской валюте.