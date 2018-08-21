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В пользу «Татфондбанка» отсудили 663 млн рублей
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В пользу «Татфондбанка» отсудили 663 млн рублей 

Казанский репортер 35 минут назад
Фото: Казанский репортер
Суд удовлетворил требование «Татфондбанка» к АО «Земельная корпорация „Лидер“ на сумму 663 миллионов рублей, передает Regnum. Ответчик, как сообщалось ранее, был связан с оказавшимся под арестом экс-главой банка Робертом Мусиным. Компания выкупала участки в национальном парке „Нижняя Кама“, а Мусин выступил поручителем по восьми кредитам. Сделки проводились в период с 2013 по 2015 год. Банк требовал выплат от АО в рамках нескольких исков — на общую сумму 8,4 миллиардов рублей. Однако не все ходатайства были удовлетворены. Напомним, в июле „Татфондбанк“ подал иск о банкротстве завода по производству синтетических моющих средств более чем на 3,5 миллиарда рублей.
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