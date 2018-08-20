Яндекс назвал среднюю сумму пожертвований в Новосибирске

«К такому выводу пришли аналитики »Яндекс. Деньги» , изучив, какие суммы жители крупных городов отправляют на добрые дела, — говорит специалист пресс-службы компании Анна Ковылянская. — Учитывались переводы через «Яндекс. Деньги», «Яндекс. Кассу», а также специальные инструменты для благотворительности и краудфандинга — сервис yasobe.ru, формы и кнопки для приема пожертвований. В исследовании использовались данные за январь — июнь 2018 и 2017 годов».

Новосибирск оказался на седьмой строчке в рейтинге российских городов-миллионников по средней сумме перевода на благотворительность. Первые три позиции заняли Москва, Уфа и Ростов-на-Дону: жители этих городов отправляют в среднем за раз 1130, 990 и 880 рублей соответственно. А самые маленькие средние переводы — у пользователей из Самары, Волгограда и Омска: 615, 580 и 470 рублей соответственно.

Рейтинг российских городов-миллионников по среднему переводу на благотворительность за январь — июнь 2018 года и изменения по сравнению с тем же периодом 2017 года

Москва — 1130 рублей (+20%)

Уфа — 990 рублей (+65%)

Ростов-на-Дону — 880 рублей (+69%)

Санкт-Петербург — 820 рублей (+11%)

Казань — 810 рублей (+56%)

Нижний Новгород — 750 рублей (+53%)

Новосибирск — 745 рублей (+6%)

Екатеринбург — 730 рублей (+62%)

Красноярск — 680 рублей (-60%)

Пермь — 670 рублей (+63%)

Челябинск — 640 рублей (+28%)

Воронеж — 620 рублей (+15%)

Самара — 615 рублей (+6%)

Волгоград — 580 рублей (-22%)

Омск — 470 рублей (+9%)

В Сибирском федеральном округе в целом средний перевод меньше, чем в Новосибирске: он составляет 660 рублей. Это самый низкий показатель по сравнению с другими регионами России. А больше всего в среднем за раз переводят пользователи с Дальнего Востока (1410 рублей).

В целом по стране с помощью «Яндекс. Денег» россияне отправляют на благотворительность 870 рублей в среднем за раз. За год эта цифра уменьшилась примерно на 10%. При этом количество самих переводов выросло более чем на 40%, а их общая сумма — на 25%.