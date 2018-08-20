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Кредитный портфель корпоративного ВТБ во Владимире вырос на 17%
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Кредитный портфель корпоративного ВТБ во Владимире вырос на 17% 

АиФ Владимир 36 минут назад
Фото: АиФ Владимир
По итогам первого полугодия 2018 года портфель кредитов, выданных корпоративным клиентам ВТБ во Владимирской области, увеличился на 17%, до 17,25 млрд рублей. Более 84% из этой суммы — кредиты среднему и малому бизнесу.
Ресурсный портфель подразделения составил 15 млрд рублей. При этом объем депозитов — 7.68 млрд рублей, остатки до востребования — 7.29 млрд
Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ по Владимирской и Ивановской областям Максим Кущ отметил: «С начала 2018 года к приоритетным направлениям корпоративного блока ВТБ добавилась работа с малым предпринимательством. Этот сегмент важен для банка, и мы планируем и далее применять наши лучшие практики и укреплять свои позиции благодаря комплексной работе с корпоративным рынком региона».
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