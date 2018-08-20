Ноябрьск и Новый Уренгой вошли в число городов с самыми доступными новостройками

Ноябрьск вошел в десятку самых доступных городов для покупки квартир в новостройках.

Кроме ямальского города в этот список аналитики также включили Нижневартовск, Череповец, Сургут, Невинномысск, Ханты-Мансийск и Волгодонск. Исследование провела девелоперская компания «Талан» в 172 российских городах с населением свыше 100 тыс. человек. Доступность жилья аналитики рассчитывали как период накопления денег на покупку стандартной двушки площадью 54 кв. м семьей из трех человек с двумя работающими и получающими среднюю для города зарплату. Учитывалась также доля дохода, которую семья может откладывать на покупку квартиры (не более 30%).

В то же время городами с самыми доступными новостройками, по данным аналитиков «Талана», стали Нефтеюганск, Новый Уренгой и Магнитогорск. Срок накопления семьей из трех человек на стандартную двушку в Нефтеюганске составляет 4,4 года при средней зарплате 74,4 тыс. рублей и средней цене «квадрата» на первичном рынке 43,5 тыс. руб. В Новом Уренгое семьи могут накопить на новую квартиру за 4,8 года при зарплате 102,5 тыс. рублей и цене 1 кв. м 65,3 тыс. рублей. Семьям из Магнитогорска понадобится 5,3 года при зарплате 41,8 тыс. рублей и стоимости «квадрата» 29,5 тыс. рублей, говорится в исследовании.

Городами с самой низкой доступностью квартир на первичном рынке жилья являются Москва, Сочи и Севастополь, — сообщает РБК. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть в распоряжении редакции). Дольше всех будут копить на квартиру в новостройке московские семьи, период накопления составит 21,3 года при средней зарплате 72,2 тыс. рублей в месяц и средней для 2018 года стоимости 1 кв. м 205,6 тыс. рублей.

В первую десятку городов с низкой доступностью новостроек вошли также Евпатория (период накопления 18,6 года), Санкт-Петербург (16 лет), Арзамас (14,6 года), Владивосток (13,8 года), Назрань (13,8 года), Керчь (13,7 года) и Реутов (13,5 года).