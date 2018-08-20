Ещё
Ноябрьск и Новый Уренгой вошли в число городов с самыми доступными новостройками
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.48
76.71
77.10
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.62
–0.33 Золото
1185.87
+0.02 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1424
–0.0130
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Ноябрьск и Новый Уренгой вошли в число городов с самыми доступными новостройками 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ноябрьск вошел в десятку самых доступных городов для покупки квартир в новостройках.
Кроме ямальского города в этот список аналитики также включили Нижневартовск, Череповец, Сургут, Невинномысск, Ханты-Мансийск и Волгодонск. Исследование провела девелоперская компания «Талан» в 172 российских городах с населением свыше 100 тыс. человек. Доступность жилья аналитики рассчитывали как период накопления денег на покупку стандартной двушки площадью 54 кв. м семьей из трех человек с двумя работающими и получающими среднюю для города зарплату. Учитывалась также доля дохода, которую семья может откладывать на покупку квартиры (не более 30%).
В то же время городами с самыми доступными новостройками, по данным аналитиков «Талана», стали Нефтеюганск, Новый Уренгой и Магнитогорск. Срок накопления семьей из трех человек на стандартную двушку в Нефтеюганске составляет 4,4 года при средней зарплате 74,4 тыс. рублей и средней цене «квадрата» на первичном рынке 43,5 тыс. руб. В Новом Уренгое семьи могут накопить на новую квартиру за 4,8 года при зарплате 102,5 тыс. рублей и цене 1 кв. м 65,3 тыс. рублей. Семьям из Магнитогорска понадобится 5,3 года при зарплате 41,8 тыс. рублей и стоимости «квадрата» 29,5 тыс. рублей, говорится в исследовании.
Городами с самой низкой доступностью квартир на первичном рынке жилья являются Москва, Сочи и Севастополь, — сообщает РБК. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть в распоряжении редакции). Дольше всех будут копить на квартиру в новостройке московские семьи, период накопления составит 21,3 года при средней зарплате 72,2 тыс. рублей в месяц и средней для 2018 года стоимости 1 кв. м 205,6 тыс. рублей.
В первую десятку городов с низкой доступностью новостроек вошли также Евпатория (период накопления 18,6 года), Санкт-Петербург (16 лет), Арзамас (14,6 года), Владивосток (13,8 года), Назрань (13,8 года), Керчь (13,7 года) и Реутов (13,5 года).
ИА Север-Пресс: последние новости
Ведомства обсуждают идею индексации тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа Ямал поощрили за рост налоговых поступлений в федеральный бюджет Застройщики жилья станут специализированными. Они начнут активнее привлекать средства граждан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке152
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами98
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды274
За просмотр порно начнут платить2
Названы точные даты отмены роуминга в России22
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение