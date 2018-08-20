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В правительство направлен проект инфраструктурного плана на 7 трлн рублей
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В правительство направлен проект инфраструктурного плана на 7 трлн рублей 

Ведомости 29 минут назад
Проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры за подписью министра экономического развития Максима Орешкина направлен премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. В министерстве подтвердили подготовку документа, который разрабатывается в соответствии с майским указом президента Владимира Путина. Полностью стратегия должна быть готова к концу года, заявляли в Белом доме.
Цена изложенного в проекте плана — 6,8 трлн руб. за шесть лет, за это время планируется создать 690 объектов. Заявки на включение объектов в программу подавали как федеральные ведомства, таки и власти 31 региона. Из федерального бюджета планируется потратить 3,1 трлн. На 2019-2021 гг. в нем заложены траты на 1,2 трлн руб. В числе внебюджетных источников, которые должны обеспечить финансирование, называется долгосрочная программа РЖД до 2025 г., которая пока не внесена на межведомственное согласование.
Транспортная инфраструктура станет главной статьей расходов. На нее планируется потратить 6,5 трлн руб., включая 3 — бюджетных. Еще 300 млрд руб. придутся на энергетику, правда здесь бюджетный вклад составит всего около 40 млрд руб.
В Минэкономразвития изданию пояснили, что ведомство «исходит из цели максимизации социально-экономических эффектов от собранных в нем проектов». Помимо бюджетного финансирования и инвестпрограмм госкомпаний к реализации программы могут быть привлечены частные средства, отметили в ведомстве.
Из фигурирующих в плане 690 объектов 155 приходится на авиационный транспорт, 296 — на автомобильную инфраструктуру.
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