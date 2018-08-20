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Слабая и крепкая водки уравнялись в цене
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Слабая и крепкая водки уравнялись в цене 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня вступают в силу единые минимальные цены на водку разной крепости. Она будет составлять 205 рублей за 0,5 литра.
Минимальная отпускная цена с завода-производителя составляет 173 рубля, оптовая — 178 рублей.
Минимальная розничная цена водки крепостью от 37 до 38° выросла на 9 рублей, крепостью от 38 до 39° — на 4 рубля. Минимальная стоимость водки крепостью от 39 до 40° осталась прежней — 205 рублей.
Минимальная цена на коньяк составляет 371 рубль за 0,5 литра, на шампанское — 164 рубля за 0,75 литра.
Напомним, в начале месяца Минпромторг подготовил постановление о смягчении запрета на продажу алкоголя у школ, детских садов и больниц. Сейчас расстояние от точек, торгующих алкоголем, до указанных учреждений должно составлять не меньше 300 метров. В ведомстве предложили сократить «радиусы трезвости» до 20–50 метров.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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