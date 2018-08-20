Слабая и крепкая водки уравнялись в цене

Сегодня вступают в силу единые минимальные цены на водку разной крепости. Она будет составлять 205 рублей за 0,5 литра.

Минимальная отпускная цена с завода-производителя составляет 173 рубля, оптовая — 178 рублей.

Минимальная розничная цена водки крепостью от 37 до 38° выросла на 9 рублей, крепостью от 38 до 39° — на 4 рубля. Минимальная стоимость водки крепостью от 39 до 40° осталась прежней — 205 рублей.

Минимальная цена на коньяк составляет 371 рубль за 0,5 литра, на шампанское — 164 рубля за 0,75 литра.