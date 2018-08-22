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Центробанк понизил официальный курс рубля на 23 августа
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Центробанк понизил официальный курс рубля на 23 августа 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Амител
Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 23 августа.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 67,6163 рубля, что на 43 копейки выше курса доллара, который был установлен на среду, 22 августа.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 78,1983 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, сразу на 85 копеек.
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