Центробанк возобновил покупку валюты для Минфина 

Центробанк купил 17 августа валюту для Министерства финансов на внутреннем рынке с расчетами 20 августа. Данные регулятора свидетельствуют о покупке 17,5 млрд руб.
Банк России не покупал валюту для ведомства на протяжении шести дней. В последний раз сделка произошла 8 августа. Тогда регулятор приобрел валюту на 8,4 млрд руб. Днем ранее, 7 августа, Центробанк купил для ведомства валюту на 16,7 млрд руб.
Руководство российского министерства финансов планировало направить в период с 7 августа по 6 сентября на закупку валюты 383,2 млрд рублей, что должно было стать для ведомства рекордной суммой.
После объявления Госдепом США нового пакета антироссийских санкций ЦБ скорректировал план закупок валюты на фоне падения курса рубля.