Центробанк возобновил покупку валюты для Минфина

Центробанк купил 17 августа валюту для Министерства финансов на внутреннем рынке с расчетами 20 августа. Данные регулятора свидетельствуют о покупке 17,5 млрд руб.

Банк России не покупал валюту для ведомства на протяжении шести дней. В последний раз сделка произошла 8 августа. Тогда регулятор приобрел валюту на 8,4 млрд руб. Днем ранее, 7 августа, Центробанк купил для ведомства валюту на 16,7 млрд руб.

Руководство российского министерства финансов планировало направить в период с 7 августа по 6 сентября на закупку валюты 383,2 млрд рублей, что должно было стать для ведомства рекордной суммой.