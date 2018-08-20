Рынок SUV в деньгах: оборот с реализации превысил 89 млрд рублей

Рынок SUV в деньгах: оборот с реализации превысил 89 млрд рублей На продаже новых кроссоверов и внедорожников в июле 2018 года российские авторитейлеры заработали 89,1 млрд рублей, об этом стало известно из нового исследования «Автостат Инфо».

Среди автомобилей класса SUV наибольшую выручку в июле 2018 года принес кроссовер Hyundai Creta. Мы подсчитали, что на продаже этой модели авторитейлеры заработали в июле 4,9 млрд рублей. При этом они реализовали 4572 таких автомобилей. Выручка от продажи кроссоверов Toyota RAV4 — второй по величине показатель в этом рейтинге. В июле 2018 года покупатели в РФ приобрели 2401 автомобиль Toyota RAV4, а выручка от реализации такого количества машин составила 4,1 млрд рублей. На третьем месте по доходности в сегменте SUV оказалась модель KIA Sportage. Она разошлась на рынке страны в количестве 2425 ед. и заработала 3,7 млрд рублей. Далее в рейтинге сегмента разместился Volkswagen Tiguan, оборот с реализации которого составил 3,58 млрд рублей (продано 1989 авто). Замыкает «пятерку» самых доходных SUV авторынка РФ в июле 2018 года модель Toyota Land Cruiser. Мы подсчитали, что с продажи 1046 таких машин (а именно столько Toyota Land Cruiser было продано в июле) авторитейлеры с получили выручку в размере 3,04 млрд рублей.

Во второй «пятерке» из топ-10 самых доходных SUV, по версии «Автостат Инфо», представлены Mazda CX-5 (2,68 млрд рублей), Skoda Kodiaq (2,68 млрд рублей), Hyundai Tucson (2,57 млрд рублей), а также Mitsubishi Outlander (2,49 млрд рублей) и Renault Duster (2,47 млрд рублей).

Напомним, что денежный оборот российского рынка легковых автомобилей в июле 2018 года составил 150,8 млрд рублей. За период первых семи месяцев оборот с продажи легковушек достиг отметки в 1,1 млрд рублей.