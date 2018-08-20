Ещё
Рынок SUV в деньгах: оборот с реализации превысил 89 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.60
76.71
77.10
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.62
–0.33 Золото
1185.87
+0.02 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1424
–0.0130
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Рынок SUV в деньгах: оборот с реализации превысил 89 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 10 минут назад
Рынок SUV в деньгах: оборот с реализации превысил 89 млрд рублей На продаже новых кроссоверов и внедорожников в июле 2018 года российские авторитейлеры заработали 89,1 млрд рублей, об этом стало известно из нового исследования «Автостат Инфо».
Среди автомобилей класса SUV наибольшую выручку в июле 2018 года принес кроссовер Hyundai Creta. Мы подсчитали, что на продаже этой модели авторитейлеры заработали в июле 4,9 млрд рублей. При этом они реализовали 4572 таких автомобилей. Выручка от продажи кроссоверов Toyota RAV4 — второй по величине показатель в этом рейтинге. В июле 2018 года покупатели в РФ приобрели 2401 автомобиль Toyota RAV4, а выручка от реализации такого количества машин составила 4,1 млрд рублей. На третьем месте по доходности в сегменте SUV оказалась модель KIA Sportage. Она разошлась на рынке страны в количестве 2425 ед. и заработала 3,7 млрд рублей. Далее в рейтинге сегмента разместился Volkswagen Tiguan, оборот с реализации которого составил 3,58 млрд рублей (продано 1989 авто). Замыкает «пятерку» самых доходных SUV авторынка РФ в июле 2018 года модель Toyota Land Cruiser. Мы подсчитали, что с продажи 1046 таких машин (а именно столько Toyota Land Cruiser было продано в июле) авторитейлеры с получили выручку в размере 3,04 млрд рублей.
Во второй «пятерке» из топ-10 самых доходных SUV, по версии «Автостат Инфо», представлены Mazda CX-5 (2,68 млрд рублей), Skoda Kodiaq (2,68 млрд рублей), Hyundai Tucson (2,57 млрд рублей), а также Mitsubishi Outlander (2,49 млрд рублей) и Renault Duster (2,47 млрд рублей).
Напомним, что денежный оборот российского рынка легковых автомобилей в июле 2018 года составил 150,8 млрд рублей. За период первых семи месяцев оборот с продажи легковушек достиг отметки в 1,1 млрд рублей.
«Автостат Инфо»: последние новости
Темпы перепродаж LCV в июле снизились на 2 процента Рынок новых LCV в июле «вытянули» иномарки Продажи на рынке LCV с пробегом сократились на 3,3%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке121
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды273
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами98
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию369
Россия и Китай пытаются убить доллар?267
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение