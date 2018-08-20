Ещё
Волгоградская область стала лидером в ЮФО по долгам по зарплате
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.48
76.71
77.10
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.62
–0.33 Золото
1185.87
+0.02 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1424
–0.0130
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Волгоградская область стала лидером в ЮФО по долгам по зарплате 

АиФ Волгоград 21 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Росстат опубликовал итоги мониторинга суммарной задолженности по заработной плате. По данным на 1 августа, она в стране достигает 3,3 миллиарда рублей.
В ЮФО, по данным аналитиков, задолженность составляет 420, 7 миллиона рублей. Волгоградская область лидирует по этому показателю в Южном федеральном округе. Региональные предприятия задолжали рабочим 167,9 миллиона рублей, что в 7,4 раза больше, чем по состоянию на 1 июля 2018 года.
Как заявляют в Росстате, причина задолженностей — отсутствие у предприятий собственных средств.
Еще одним лидером по долгам в ЮФО стала Астраханская область. Там задолженность по зарплатам составляет 118,6 миллиона рублей.
Только в республике Адыгее вообще нет долгов по зарплатам.
АиФ Волгоград: последние новости
Более 100 волгоградских семей приобрели жилье с господдержкой В ЖК «Комарово» в Волгограде начали строить второй детский сад В Волжский абразивный завод инвестируют 1,1 миллиарда рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке154
За просмотр порно начнут платить5
Средний чек скатился до двухлетнего минимума18
Названы точные даты отмены роуминга в России27
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами98
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение