Волгоградская область стала лидером в ЮФО по долгам по зарплате

Росстат опубликовал итоги мониторинга суммарной задолженности по заработной плате. По данным на 1 августа, она в стране достигает 3,3 миллиарда рублей.

В ЮФО, по данным аналитиков, задолженность составляет 420, 7 миллиона рублей. Волгоградская область лидирует по этому показателю в Южном федеральном округе. Региональные предприятия задолжали рабочим 167,9 миллиона рублей, что в 7,4 раза больше, чем по состоянию на 1 июля 2018 года.

Как заявляют в Росстате, причина задолженностей — отсутствие у предприятий собственных средств.

Еще одним лидером по долгам в ЮФО стала Астраханская область. Там задолженность по зарплатам составляет 118,6 миллиона рублей.

Только в республике Адыгее вообще нет долгов по зарплатам.