Банки увеличили кредитование пенсионеров в России в 1,5 раза

Москва, 20 августа — «Вести. Экономика». Российские банки в первом полугодии 2018 г. увеличили объем кредитования пенсионеров в 1,5 раза до 212,75 млрд руб., подсчитало Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

"В I полугодии 2018 г. российские банки выдали заемщикам старше 60 лет 1,91 млн кредитов на общую сумму 212,75 млрд руб. Количество новых кредитов пенсионерам выросло на 11%, а сумма выдач увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В I полугодии 2017 г. банки выдали пенсионерам 1,73 млн кредитов на 146,37 млрд руб. ", — отмечается в исследовании ОКБ.

Доля пенсионеров среди всех новых заемщиков за прошедший год снизилась с 11,4% до 10,9%. При этом уровень одобрения кредитов таким заемщикам, напротив, вырос.

В I полугодии 2017 г. было одобрено 62,5% кредитных заявок от граждан старше 60 лет, а в январе-июне 2018 г. — 69,0%. Для сравнения среди граждан младше 60 лет уровень одобрения кредитных заявок в 2018 г. составил 46,8%.

В сегменте кредитных карт отмечаются рекордные темпы роста новых выдач. Так количество новых выдач заемщикам старше 60 лет выросло за год на 67%, а объемы выросли сразу на 191%. В 2018 г. банки выдали пенсионерам 597,34 тыс. кредитных карт с общим лимитом свыше 36,38 млрд руб., годом ранее — 357,70 тыс. карт с лимитом 12,49 млрд руб.

Средний одобренный лимит по карте вырос с 35 до 61 тыс. руб. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших кредитные карты, за прошедший год выросла с 10,6% до 11,6%. В I полугодии 2018 г. было одобрено 70,3% заявок на кредитные карты от граждан старше 60 лет, год назад — 43,6%.

Для сравнения среди граждан младше 60 лет уровень одобрения кредитных заявок по картам в 2018 г. составил 44,6%.

Ипотека также показала крайне высокие темпы роста. Количество ипотечных кредитов, выданных заемщикам старше 60 лет, выросло за год на 58%, а объемы — на 68%. В I полугодии 2018 г. банки выдали пенсионерам 14,48 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 20,64 млрд руб., годом ранее — 9,14 тыс. кредитов на сумму 12,26 млрд руб. Средний чек по ипотеке вырос с 1,34 до 1,43 млн руб. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших ипотеку, за прошедший год выросла с 2,4% до 2,5%. В I полугодии 2018 г. было одобрено 81,2% заявок на ипотечные кредиты от граждан старше 60 лет, год назад — 63,6%. Для сравнения среди граждан младше 60 лет уровень одобрения заявок на ипотечные кредиты в 2018 г. составил 76,5%.

В сегменте автокредитов количество новых выдач пенсионерам выросло за год на 13%, а объемы выросли на 33%. В 2018 г. банки выдали пенсионерам 12,83 тыс. автокредитов на общую сумму 8,90 млрд руб., годом ранее — 11,37 тыс. автокредитов на сумму 6,70 млрд руб. Средний чек по автокредиту вырос с 589 до 694 тыс. руб.

Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших автокредит, за прошедший год снизилась с 5,8% до 5,4%. В I полугодии 2018 г. было одобрено 60,5% заявок на автокредиты от граждан старше 60 лет, год назад — 43,7%. Для сравнения среди граждан младше 60 лет уровень одобрения заявок по кредитам наличными в 2018 г. составил 46,0%.

В сегменте кредитов наличными количество новых выдач пенсионерам снизилось за год на 1%, а объемы выросли на 28%. В 2018 г. банки выдали пенсионерам 1,19 млн кредитов наличными на общую сумму 146,15 млрд руб., годом ранее — 1,21 млн кредитов на сумму 114,01 млрд руб.

Средний чек по кредиту наличными вырос с 94 до 122 тыс. руб. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших кредит наличными, за прошедший год снизилась с 12,8% до 11,4%. В I полугодии 2018 г. было одобрено 63,8% заявок на кредиты наличными от граждан старше 60 лет, год назад — 64,2%. Для сравнения среди граждан младше 60 лет уровень одобрения заявок по кредитам наличными в 2018 г. составил 45,8%.