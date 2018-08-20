Банки выдали пенсионерам 213 млрд рублей кредитов в первом полугодии 2018 года

Банки в первом полугодии 2018 года выдали пенсионерам — заемщикам старше 60 лет — 1,19 млн кредитов на общую сумму 212,75 млрд рублей, сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Аналитики отмечают, что количество новых кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 11%, а сумма выдачи возросла на 45%. В первом полугодии 2017 года банки выдали пенсионерам 1,73 млн кредитов на 146,37 млрд рублей. Доля пенсионеров среди всех новых заемщиков за прошедший год снизилась с 11,4% до 10,9%. При этом уровень одобрения кредитов таким заемщикам, напротив, вырос. Уровень одобрения для заемщиков старше 60 составил 69%.

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Количество новых выдач кредитных карт заемщикам старше 60 лет выросло за год на 67%, а объемы выросли сразу на 191%. В 2018 году банки выдали пенсионерам 597,34 тыс. кредитных карт с общим лимитом свыше 36,38 млрд рублей. Средний одобренный лимит по карте вырос с 35 до 61 тыс. рублей. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших кредитные карты, за прошедший год выросла до 11,6%. В первом полугодии этого года было одобрено 70,3% заявок на кредитные карты от граждан старше 60 лет.

Число ипотечных кредитов, выданных заемщикам старше 60 лет, выросло за год на 58%, а объемы — на 68%. В первом полугодии 2018 года банки выдали пенсионерам 14,48 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 20,64 млрд рублей. Средний чек по ипотеке вырос с 1,34 до 1,43 млн рублей. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших ипотеку, за прошедший год выросла до 2,5%. За полугодие было одобрено 81,2% заявок на ипотечные кредиты от граждан старше 60 лет.

В сегменте автокредитов количество новых выдач пенсионерам выросло за год на 13%, а объемы выросли на 33%. В 2018 году банки выдали пенсионерам 12,83 тыс. автокредитов на общую сумму 8,90 млрд рублей. Средняя сумма автокредита выросла с 589 до 694 тыс. рублей. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших автокредит, за прошедший год снизилась до 5,4%. В I полугодии 2018 г. было одобрено 60,5% заявок на автокредиты от граждан старше 60 лет.

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В сегменте кредитов наличными количество новых выдач пенсионерам снизилось за год на 1%, а объемы выросли на 28%. В этом году банки выдали пенсионерам 1,19 млн кредитов наличными на общую сумму 146,15 млрд рублей. Средняя сумма по кредиту наличными выросла с 94 до 122 тыс. рублей. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших кредит наличными, за прошедший год снизилась до 11,4%. В I полугодии 2018 г. было одобрено 63,8% заявок на кредиты наличными от граждан старше 60 лет.

Как отмечается в исследовании, 59% заемщиков старше 60 лет имеют как минимум один открытый кредит, 22% заемщиков — два открытых кредита, 10% — три. В среднем каждый заемщик старше 60 лет должен банку 106 тыс. рублей.