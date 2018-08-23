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Совокупный долг россиян перед банками превысил 13 триллионов рублей
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Совокупный долг россиян перед банками превысил 13 триллионов рублей 

Российская Газета 12 минут назад
Фото: Российская Газета
Июль стал самым кредитно-активным месяцем этого года — по сравнению с июлем 2017 года количество выданных кредитов выросло на 9 процентов, а объемы кредитования увеличились более чем в полтора раза. Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в пресс-релизе, поступившем в «Российскую газету».
В июле 2018 года было выдано 3,35 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 716,79 миллиарда рублей. Тогда как за аналогичный период прошлого года было выдано чуть более трех миллионов кредитов на 474,34 миллиарда рублей, поясняют аналитики ОКБ.
При этом том совокупный долг граждан перед банками вырос с начала года на 7 процентов и превысил отметку в 13,75 триллиона рублей.
Лидером по темпам роста остается сегмент ипотеки, где количество новых кредитов выросло на 49 процентов в годовом отношении. В частности, в июле этого года было выдано около 108 тысяч ипотечных кредитов на 220 миллиардов рублей. Год назад показатели были скромнее — 72,65 тысяч кредитов на 134,13 миллиарда рублей.
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