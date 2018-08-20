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«Ромир» зафиксировал снижение среднего чека до минимума за 2 года
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«Ромир» зафиксировал снижение среднего чека до минимума за 2 года 

Rambler News Service 58 минут назад
Средний чек жителей России за одно посещение магазина в июле снизился по сравнению с прошлым месяцем на 3,3% и составил 496 рублей, говорится в результатах исследования холдинга «Ромир». Таким низким показатель не был последние два года — с марта 2016 года.
«В июле индекс среднего чека составил 496 рублей. Показатель продолжил снижение, которое он демонстрирует четвертый месяц подряд. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3,3% или на 17 рублей в денежном выражении. С учетом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, падение Индекса составило 3%. По сравнению со значением прошлого года показатель снизился на 1,4% или на 7 рублей. Надо отметить, что таким маленьким средний чек не был уже более 2 лет — с марта 2016 года», — говорится в сообщении холдинга.
По данным «Ромира», за последний месяц средний чек вырос только в Северо-Кавказском федеральном округе. Увеличение составило более 15% или 92 рубля. В остальных регионах страны этот показатель упал. К примеру, в Южном федеральном округе средний чек уменьшился на 7,6% и составил 423 рубля.
В Москве индекс снизился на 1,2% — до 677 рублей. В Санкт-Петербурге падение показателя оказалось более резким. Стоимость одного похода в петербургский магазин снизилась на 7% — до 636 рублей. В других городах с населением более 1 млн человек средний чек снизился на 3%.
«Больше всего индекс упал в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн — на 7,3%. В городах с населением менее полумиллиона жителей средний чек уменьшился всего на 0,7%», — уточняется в сообщении.
Увеличить средний чек смогли только магазины традиционной торговли. Рост составил 4 рубля или 1,7% — до 236 рублей. В остальных торговых точках индекс снизился, особенно в гипермаркетах (на 9%).
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