В Башкирии подорожали продукты

В Башкирии повысились цены на мясо и рыбу. Об этом сообщает Башстат. Согласно их данным, килограмм свинины теперь стоит 234,62 рубля, баранины — 354,52 рубля, говядины — 303,64 рубля, рыбы мороженой неразделанной — 146,94 рубля.

Подорожали также крупы и фрукты. Теперь пшено стоит 36,04 рубля, гречка — 32,50 рубля, рис — 52,84 рубля, яйца куриные — 37,96 рубля за десяток. Упали в цене сахар-песок — 37,41 рубля, яблоки — 97,63 рубля, картофель — 28,27 рубля за килограмм, курица — 125,89 рубля за килограмм.

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