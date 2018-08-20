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В Башкирии подорожали продукты
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В Башкирии подорожали продукты 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Башкирии повысились цены на мясо и рыбу. Об этом сообщает Башстат. Согласно их данным, килограмм свинины теперь стоит 234,62 рубля, баранины — 354,52 рубля, говядины — 303,64 рубля, рыбы мороженой неразделанной — 146,94 рубля.
Подорожали также крупы и фрукты. Теперь пшено стоит 36,04 рубля, гречка — 32,50 рубля, рис — 52,84 рубля, яйца куриные — 37,96 рубля за десяток. Упали в цене сахар-песок — 37,41 рубля, яблоки — 97,63 рубля, картофель — 28,27 рубля за килограмм, курица — 125,89 рубля за килограмм.
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