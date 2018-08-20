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Около 3 млн рублей затратят на профобучение декретниц в Ростовской области
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Около 3 млн рублей затратят на профобучение декретниц в Ростовской области 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Около 3 млн рублей планируется затратить из бюджета Ростовской области в 2018 году на профессиональное обучение женщин, находящихся в декретном отпуске.
Согласно информации из официальных источников, в рамках областной программы «Содействие занятости населения» за год предполагается обучить 350 декретниц.
На данный момент обучение организовано уже для 309 женщин. Более 130 из них вернулись к трудовой деятельности на свое или новое рабочее место.
Планируется, что остальные возобновят трудовую деятельность до конца года.
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