Ещё
Оренбурженку обманули при получении кредита почти на 8 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.32
$
67.48
76.76
77.19
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.77
–0.06 Золото
1185.87
+0.02 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1419
–0.0135
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Оренбурженку обманули при получении кредита почти на 8 тыс. рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В областном центре завели уголовное дело по мошенничеству в 150 тыс. рублей.
Накануне в полицию Оренбурга обратилась местная жительница, которая собиралась взять кредит наличными. Установлено, что заявку она отправила через Интернет-сайт, где женщине якобы одобрили кредит в 150 тыс. рублей. Однако, для получения позвонивший потерпевшей менеджер попросил оплатить страховую премию в 7 600 рублей. После перевода, контакты онлайн-банка оказались недоступны.
Следственное управление полиции Промышленного района выясняет все обстоятельства преступления.
ProOren: последние новости
Компания «УКС» требует от «УКС-Инвеста» около 60 млн рублей Оренбуржцам выплатили более 100 млн рублей долгов по зарплате Оренбуржцы обменяли в банках более 400 тыс. монет на 2 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За просмотр порно начнут платить51
Названы точные даты отмены роуминга в России46
Средний чек скатился до двухлетнего минимума68
Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке168
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение