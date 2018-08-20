Оренбурженку обманули при получении кредита почти на 8 тыс. рублей

В областном центре завели уголовное дело по мошенничеству в 150 тыс. рублей.

Накануне в полицию Оренбурга обратилась местная жительница, которая собиралась взять кредит наличными. Установлено, что заявку она отправила через Интернет-сайт, где женщине якобы одобрили кредит в 150 тыс. рублей. Однако, для получения позвонивший потерпевшей менеджер попросил оплатить страховую премию в 7 600 рублей. После перевода, контакты онлайн-банка оказались недоступны.

Следственное управление полиции Промышленного района выясняет все обстоятельства преступления.