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«Ромир»: средний чек достиг минимума с марта 2016 года
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«Ромир»: средний чек достиг минимума с марта 2016 года 

Банки.ру 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Индекс среднего чека достиг минимума с марта 2016 (491 рубль) года и составил в июле 2018 года 496 рублей. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».
По сравнению со значением прошлого года показатель снизился на 1,4% или на 7 рублей.
Средний чек также продолжил снижаться четвертый месяц подряд. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3,3% или на 17 рублей. С учетом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, снижение среднего чека составило 3%.
В Южном федеральном округе средний чек составил 423 рубля (снижение на 7,6%), в Дальневосточном — 442 рубля (снижение на 7,5%), в Северо-Западном — 564 рубля (снижение на 7,4%), в Сибирском — 409 рублей (снижение на 4,0%), в Приволжском — 415 рублей (снижение на 3,7%), в Уральском — 436 рублей (снижение 1,8%). В Центральном федеральном округе изменения оказались минимальными — 599 рублей (снижение 0,3%).
В Москве Индекс среднего чека снизился на 1,2% — до 677 рублей. В Санкт-Петербурге средний чек снизился на 7% и составил 636 рублей.
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