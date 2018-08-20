«Ромир»: средний чек достиг минимума с марта 2016 года

Индекс среднего чека достиг минимума с марта 2016 (491 рубль) года и составил в июле 2018 года 496 рублей. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

По сравнению со значением прошлого года показатель снизился на 1,4% или на 7 рублей.

Средний чек также продолжил снижаться четвертый месяц подряд. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3,3% или на 17 рублей. С учетом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, снижение среднего чека составило 3%.

В Южном федеральном округе средний чек составил 423 рубля (снижение на 7,6%), в Дальневосточном — 442 рубля (снижение на 7,5%), в Северо-Западном — 564 рубля (снижение на 7,4%), в Сибирском — 409 рублей (снижение на 4,0%), в Приволжском — 415 рублей (снижение на 3,7%), в Уральском — 436 рублей (снижение 1,8%). В Центральном федеральном округе изменения оказались минимальными — 599 рублей (снижение 0,3%).

В Москве Индекс среднего чека снизился на 1,2% — до 677 рублей. В Санкт-Петербурге средний чек снизился на 7% и составил 636 рублей.