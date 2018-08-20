Средний чек россиянин в магазине достиг минимума за два года

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле снизился на 3,3% по сравнению с июнем и составил 496 рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

«В июле индекс среднего чека составил 496 рублей. Показатель продолжил снижение, которое он демонстрирует четвертый месяц подряд. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3,3%, или на 17 рублей в денежном выражении. С учетом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, падение индекса составило 3%», — говорится в исследовании, опубликованном на официальном сайте холдинга.

По данным исследования, по сравнению со значением 2017 года показатель снизился на 1,4%, или на 7 рублей. Последний раз такие низкие показатели индекса наблюдались в 2016-м, тогда в марте средний чек составлял 491 рубль. «Ромир» отмечает, что из федеральных округов в июле средний чек вырос только в Северо-Кавказском (на 92 рубля или более 15%), а в остальных же показатель упал.

«В Южном федеральном округе средний чек составил 423 рубля (снижение на 7,6%), в Дальневосточном — 442 рубля (снижение на 7,5%), в Северо-Западном — 564 рубля (снижение на 7,4%). В Сибирском федеральном округе средний чек составил 409 рублей (снижение на 4,0%), в Приволжском — 415 рублей (снижение на 3,7%). В Уральском федеральном округе Индекс остановился на значении 436 рублей (снижение 1,8%), в Центральном изменения оказались минимальными — 599 рублей (снижение 0,3%)», — говорится в исследовании.

В Москве индекс среднего чека изменился незначительно снизился до 677 рублей (на 1,2%), в Санкт-Петербурге стоимость одного похода в магазин в июле составила 636 рублей (снижение на 7%).

Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах. Участники исследования сканируют штрих-коды купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.