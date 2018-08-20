ГК ПИК досрочно погасила биржевые облигации на 15 млрд руб

МОСКВА, 20 авг — РИА Недвижимость. Девелоперская группа компаний ПИК досрочно погасила три выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении организации.

Ценные бумаги погашены 17 августа, в дату окончания шестого купонного периода. Также за этот период был выплачен купонный доход на общую сумму 746,6 миллиона рублей.

Выпуски десятилетних биржевых облигаций серий БО-04, БО-05 и БО-06 объемом каждый по 5 миллиардов рублей компания разместила в августе 2015 года со ставкой первого-шестого полугодовых купонов в размере 14,25% годовых.