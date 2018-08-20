Ещё
ГК ПИК досрочно погасила биржевые облигации на 15 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.32
$
67.48
76.76
77.19
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
71.77
–0.06 Золото
1185.87
+0.02 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1419
–0.0135
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

ГК ПИК досрочно погасила биржевые облигации на 15 млрд руб 

РИА Недвижимость 59 минут назад
МОСКВА, 20 авг — РИА Недвижимость. Девелоперская группа компаний ПИК досрочно погасила три выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении организации.
Ценные бумаги погашены 17 августа, в дату окончания шестого купонного периода. Также за этот период был выплачен купонный доход на общую сумму 746,6 миллиона рублей.
Выпуски десятилетних биржевых облигаций серий БО-04, БО-05 и БО-06 объемом каждый по 5 миллиардов рублей компания разместила в августе 2015 года со ставкой первого-шестого полугодовых купонов в размере 14,25% годовых.
Группа ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.
РИА Недвижимость: последние новости
В Москве с 2014 года обновили вывески на 7,5 тыс зданий Первый в России вращающийся дом построят в Подмосковье В Москве открылся центр приема документов у дольщиков Urban Group
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За просмотр порно начнут платить
Названы точные даты отмены роуминга в России
Средний чек скатился до двухлетнего минимума
Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение