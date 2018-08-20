Металлинвестбанк снизил ставки по вкладу «Максимальный доход»

При выплате процентов в конце срока в рублях (на 31, 91, 181, 367, 740 и 1100 дней) депозит открывается под 4,5—7% (ранее — под 4,5—7,3%), а в долларах (на 91, 181, 367, 740 и 1100 дней) — под 0,3—2,9% годовых (вместо 0,3—3,1%).

При ежемесячной выплате процентов (на 181, 367, 740 и 1100 дней) в рублях оформляется под 5,5—6,8% (прежде — под 5,5—7,1%), в долларах — под 0,6—2,7% годовых (вместо 0,6—2,9%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей или 1 тыс. долларов. Дополнительные взносы не предусмотрены.

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