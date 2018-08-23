Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях

Доходность «Амурского тигра» (на 395, 540 и 730 дней) составит 6,35—6,6% годовых (вместо 6,15—6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклады «Надежное будущее» и «Инвестиционный» открываются под 7,05—7,5% годовых (прежде — под 6,9—7,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Срок — 180 и 395 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

«Пенсионный Плюс» (от 500 рублей на 395, 730 и 1095 дней) привлекается под 6,05—6,4% (ранее — под 5,9—6,3%), а «Накопи на мечту» (от 3 тыс. рублей на 730 дней) — под 6,15% годовых (вместо 6%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Доходный» (от 3 тыс. рублей на 31, 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1095 и 1460 дней) при выплате процентов в конце срока можно разместить под 5,9—7,75% (ранее — под 5,8—7,6%), а при ежемесячной выплате процентов — под 5,8—6,75% (прежде — под 5,7—6,65%).

Доходность «Пополняемого» (от 3 тыс. рублей) составит 5,5—6,2% (прежде — под 5,35—6,1%), а «Комфортного» (от 10 тыс. рублей) — 5,4—6,1% (вместо 5,25—6%). Срок депозитов — 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910 и 1095 дней.

«Пенсионный доход» (от 500 рублей на 395, 540 и 730 дней) оформляется под 6,05—6,2% годовых (до этого — под 5,9—6,1%).

По вкладам «Пополняемый», «Комфортный» и «Пенсионный доход» проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Пенсионный Плюс», «Накопи на мечту», «Пенсионный доход», «Пополняемый» и «Комфортный».

При оформлении вкладов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный» через дистанционные каналы обслуживания процентная ставка будет увеличена на 0,05 п.п.