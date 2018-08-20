Ещё
Компания «УКС» требует от «УКС-Инвеста» около 60 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.32
$
67.48
76.76
77.19
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.77
–0.06 Золото
1185.87
+0.02 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1419
–0.0135
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Компания «УКС» требует от «УКС-Инвеста» около 60 млн рублей 

ProOren 50 минут назад
Фото: ProOren
Строительная компания «УКС» требует через суд около 60 млн рублей от предприятия «УКС-Инвест». Соответствующие документы появились на сайте арбитражного суда Оренбургской области.
Компания «УКС-Инвест» создавалась как дочернее предприятие компании «УКС». Владельцем последней был муниципалитет и только 1% компании принадлежал директору Александру Ершову. Впоследствии он увеличил уставной капитал фирмы с 10 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, в результате чего ему стало принадлежать 80% компании.
Причина образования долга «УКС-Инвеста» не уточняется. Отмечается, что иск против компании подан 16 августа. Напомним, в этот день Ленинский районный суд отправил в СИЗО главу Оренбурга Евгения Арапова. Его обвиняют в получении взятки в 600 тыс. рублей через посредника — своего заместителя по градостроительству Геннадия Борисова — от директора «УКС-Инвеста» Александра Ершова.
Компания «УКС-Инвест» выступает участником долевого строительства многоквартирного дома по адресу Высотная,6. Ранее появилась информация о том, что «УКС-Инвест» перестал вовремя вносить платежи «УКСу» по строительству дома в 19 микрорайоне. Компания должна около 13 млн рублей.
Как сообщало ранее «Эхо Москвы в Оренбурге», «УКС-Инвест», имея долги перед учредителем, выдавал займы на 30 млн рублей. Среди получателей кредитов сам Александр Ершов, Александр Гулевских и Андрей Ершов.
ProOren: последние новости
Оренбурженку обманули при получении кредита почти на 8 тыс. рублей Оренбуржцам выплатили более 100 млн рублей долгов по зарплате Оренбуржцы обменяли в банках более 400 тыс. монет на 2 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За просмотр порно начнут платить
Названы точные даты отмены роуминга в России
Средний чек скатился до двухлетнего минимума
Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение