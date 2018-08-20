Компания «УКС» требует от «УКС-Инвеста» около 60 млн рублей

Строительная компания «УКС» требует через суд около 60 млн рублей от предприятия «УКС-Инвест». Соответствующие документы появились на сайте арбитражного суда Оренбургской области.

Компания «УКС-Инвест» создавалась как дочернее предприятие компании «УКС». Владельцем последней был муниципалитет и только 1% компании принадлежал директору Александру Ершову . Впоследствии он увеличил уставной капитал фирмы с 10 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, в результате чего ему стало принадлежать 80% компании.

Причина образования долга «УКС-Инвеста» не уточняется. Отмечается, что иск против компании подан 16 августа. Напомним, в этот день Ленинский районный суд отправил в СИЗО главу Оренбурга Евгения Арапова . Его обвиняют в получении взятки в 600 тыс. рублей через посредника — своего заместителя по градостроительству Геннадия Борисова — от директора «УКС-Инвеста» Александра Ершова.

Компания «УКС-Инвест» выступает участником долевого строительства многоквартирного дома по адресу Высотная,6. Ранее появилась информация о том, что «УКС-Инвест» перестал вовремя вносить платежи «УКСу» по строительству дома в 19 микрорайоне. Компания должна около 13 млн рублей.