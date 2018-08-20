Приставы арестовали за долги в 53 млн рублей вертолет жителя Краснодара

КРАСНОДАР, 20 августа. / ТАСС /. Краснодарские приставы арестовали принадлежащий местному жителю вертолет Aerospatiale за долги по кредиту в 53 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

"Частный вертолет, выпущенный французской фирмой-производителем Aerospatiale, стал залогом при получении банковского кредита на сумму 53 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ближайшее время вертолет отдадут на торги.