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Приставы арестовали за долги в 53 млн рублей вертолет жителя Краснодара
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Приставы арестовали за долги в 53 млн рублей вертолет жителя Краснодара 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Краснодарские приставы арестовали принадлежащий местному жителю вертолет Aerospatiale за долги по кредиту в 53 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.
"Частный вертолет, выпущенный французской фирмой-производителем Aerospatiale, стал залогом при получении банковского кредита на сумму 53 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ближайшее время вертолет отдадут на торги.
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