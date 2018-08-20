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Размер среднего чека жителя России достиг минимума за два года
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Размер среднего чека жителя России достиг минимума за два года 

Говорит Москва 35 минут назад
По данным экспертов, в июле этого года сумма среднего чека опустилась до 496 рублей, что стало минимальным значением с марта 2016 года. Отмечается, что этот показатель сокращается четвёртый месяц подряд во всех федеральных округах России. Рост суммы среднего чека в июле был зафиксирован только на Северном Кавказе, где за одну покупку местные жители стали тратить на 92 рубля больше.
В Москве сумма среднего чека снизилась на 1,2%. За один поход в магазин москвичи оставляют около 677 рублей, передаёт РБК.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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