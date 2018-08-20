Омским аграриям компенсируют потери, связанные с ростом цен на топливо

Правительство Омской области заключила с минсельхозом РФ соглашение о компенсации аграриям потерь, связанных с ростом цен на топливо. В соответствии с подписанным документом на возмещение аграриям части затрат, связанных с приобретением дизельного топлива для проведения сезонных полевых работ, Омской области из резервного фонда выделено 204,1 млн рублей. В дополнение к этой сумме омские сельхозпроизводители получат из бюджета региона ещё 33,2 млн рублей своих средств. Об этом сообщается на портале регионального правительства.

Добавим, что из резервного фонда правительства РФ выделено 5 млрд рублей в качестве компенсации части затрат на приобретение дизельного топлива для проведения комплекса агротехнологических работ. Выплаты аграриям потерь, связанных с ростом цен на ГСМ, планируется осуществлять по правилам распределения субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

Напомним, что рост стоимости дизельного топлива на 27,9% привёл к значительному росту затрат российских сельхозпроизводителей на проведение полевых работ.