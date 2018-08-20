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Прогноз по МТС: ожидаем хорошую динамику в России и на Украине
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Прогноз по МТС: ожидаем хорошую динамику в России и на Украине 

Прайм 23 минуты назад
Мы прогнозируем рост выручки на 5% год к году. Завтра, 21 августа, МТС (MBT US — ПОКУПАТЬ) опубликует финансовую отчетность за 2 кв. 2018 г. по МСФО. Учитывая достаточно хорошие результаты, представленные недавно Veon (VEON US — ПОКУПАТЬ) и МегаФоном (MFON LI — рекомендация пересматривается), мы ожидаем, что показатели МТС отразят сохранение тенденции последних кварталов, а именно по-прежнему относительно высокие, по меркам отрасли, темпы роста и приемлемый уровень рентабельности. В частности, консолидированная выручка, согласно нашим оценкам, продемонстрирует рост на 5% (здесь и далее — год к году) до 112,4 млрд руб. (1,8 млрд долл.), а OIBDA — увеличение на 20% до 52,9 млрд руб. (854 млн долл.), в значительной мере отражающее использование стандартов МСФО 9, 15 и 16. Соответственно, мы ожидаем рентабельность по OIBDA на уровне 47,1%, что на 5,9 п.п. выше прошлогоднего уровня. Чистая прибыль, по нашим прогнозам, составит 16,7 млрд руб. (270 млн долл.).
Ожидаем хорошую динамику в России и на Украине. По нашим оценкам, выручка МТС от услуг мобильной связи в России вырастет на 5,0% до 104,3 млрд руб. (1,7 млрд долл.), от услуг фиксированной связи — на 0,4% до 15,2 млрд руб. (246 млн долл.), от продажи мобильных устройств — на 19% до 11,9 млрд руб. (192 млн долл.). OIBDA может увеличиться на 21% до 50,9 млрд руб. (822 млн долл.). На Украине выручка компании, как мы прогнозируем, вырастет на 7% до 3,0 млрд гривен (116 млн долл.), а OIBDA может составить 1,5 млрд гривен (59 млн долл.) при рентабельности 51,0%.
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