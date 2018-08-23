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Чистая прибыль Сбербанка за II квартал выросла на 16% — до 215,3 млрд рублей
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Чистая прибыль Сбербанка за II квартал выросла на 16% — до 215,3 млрд рублей
Rambler News Service
1 час назад
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Фото:
new-retail.ru
Чистая прибыль
Сбербанка
по МСФО за II квартал 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% — до 215,3 млрд рублей, сообщила кредитная организация.
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