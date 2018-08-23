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НКБИ сообщило о росте среднего размера ипотечного кредита в России на 7,1%
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НКБИ сообщило о росте среднего размера ипотечного кредита в России на 7,1% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Средний размер кредита по ипотеке в России во II квартале 2018 года вырос на 7,1% и составил 2,16 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, имеющиеся в распоряжении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), во II квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 7,1% (или на 142,8 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,16 млн руб. (во II квартале 2017 года — 2,01 млн руб.)», — говорится в сообщении организации.
Среди 40 российских регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования наиболее существенный рост показателя зафиксировали в Татарстане, Волгоградской и Саратовской областях, Башкортостане и Кировской области. В этих регионах средний размер кредита по ипотеке вырос на 15,4%, 14,4%, 13,4%, 13,0% и 11,4% соответственно.
Значительнее всего показатель снизился в Ямало-Ненецком автономном округе, Воронежской области, Хабаровском крае, Иркутской и Тюменской областях. Падение среднего размера ипотечного кредита в этих регионах составило 2,9%, 1,7%, 1,4%, 1% и 0,7% соответственно. В Москве показатель вырос на 4,5%, а в Санкт-Петербурге — на 2,5%.
Самый крупное значение среднего размера кредита по ипотеке зафиксировано в Москве — 4,59 млн рублей. Самый низкий показатель отметили в Челябинской области — 1,42 млн рублей.
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