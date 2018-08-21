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Средний размер микрозайма во II квартале снизился на 22,8% — до 9,5 тыс. рублей
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Средний размер микрозайма во II квартале снизился на 22,8% — до 9,5 тыс. рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: new-retail.ru
Средний размер микрозайма во II квартале 2018 года сократился на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,5 тыс. рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Во II квартале 2017 года средний размер микрозайма составлял 12,3 тыс. рублей.
Отмечается, что самое большое снижение среднего размера микрозайма во II квартале 2018 года в годовом выражении зафиксировано в Алтайском и Приморском краях (снижение на 33% и 30,7% соответственно), Волгоградской (снижение на 29,5%), Владимирской (снижение на 29,5%) областях и Республике Татарстан (снижение на 28,7%).
Самое большое значение среднего размера микрозайма в отчетный период зафиксировано в Москве (16,9 тыс. рублей), Московской области (13,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (13 тыс. рублей), Ханты-мансийском АО (10,5 тыс. рублей) и Брянской области (10,1 тыс. рублей).
Самый низкий показатель среднего размера микрозайма зафиксирован во II квартале текущего года в Забайкальском крае (7,1 тыс. рублей), Кемеровской области (7,1 тыс. рублей), Алтайском крае (7,1 тыс. рублей), Удмуртской Республике и Кировской области (7,6 тыс. рублей и 7,7 тыс. рублей соответственно).
«Основными причинами снижения среднего размера микрозайма, на наш взгляд, являются конкуренция со стороны банков (прежде всего, в части увеличения выдачи кредитных карт), а также сокращение реальных доходов тех сегментов заемщиков, на которые нацелен бизнес микрофинансовых институтов», — приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.
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