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В Ростовской области одна из самых дешевых продуктовых корзин в ЮФО
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В Ростовской области одна из самых дешевых продуктовых корзин в ЮФО 

Деловое сообщество 9 минут назад
В Ростовской области зафиксирована одна из минимальных в Южном федеральном округе стоимостей продуктовой корзины по состоянию на 2018 год. Такие выводы можно сделать из данных, опубликованных Ростовстатом. Специалисты оценили продуктовую корзину в регионе в 3609 рублей и это второе место по округу. На первом — Волгоградская область, с показателем 3560 рублей. Средний показатель по ЮФО при этом составляет 4040 рублей. Как отмечают специалисты, стоимость условного набора продуктов питания нужна для того, чтобы анализировать межрегиональные изменений цен по фиксированной корзине товаров с едиными объемами потребления продуктов питания.
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