Райффайзенбанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 13,9%

EPA/CHRISTIAN BRUNA

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Райффайзенбанк в первом полугодии 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 13,95% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 17,352 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход банка по сравнению с прошлым годом вырос на 17,23% — до 24,813 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 22,113 млрд рублей, увеличившись на 13,75%.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 7,2% — до 607,7 млрд рублей, кредиты крупному бизнесу выросли на 3%, до 242,5 млрд рублей.

Активы банка по состоянию на 30 июня 2018 года составили 934,732 млрд рублей против 842,845 млрд рублей на 31 декабря 2017 года. Собственный капитал банка на 30 июня вырос до 129,205 млрд рублей против 116,559 млрд рублей на конец прошлого года.

Райффайзенбанк — дочернее предпрятие австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывая полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.

По данным РИА «Рейтинг», на 1 июля 2018 года банк занимал 11-е место в банковской системе РФ с активами в размере 982,5 млрд рублей.