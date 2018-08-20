Минимальная продуктовая корзина на Дону подорожала с начала года на 6,4%

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Ростовской области составила в июле 2018 года 3609,16 рубля, увеличившись с начала года на 6,4%, сообщает Ростовстат.

По сравнению с предыдущим месяцем минимальный набор продуктов питания в регионе подешевел на 1,6%.

Среди регионов Южного федерального округа минимальная продуктовая корзина в Ростовской области является одной из самых дешевых. В июле она стоила меньше лишь в Волгоградской области (3560,48 рубля).

Самая высокая стоимость минимального продуктового набора была — в Севастополе. В прошлом месяце она составила 4280,82 рубля.