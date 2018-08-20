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Минимальная продуктовая корзина на Дону подорожала с начала года на 6,4%
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Минимальная продуктовая корзина на Дону подорожала с начала года на 6,4% 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Стоимость минимальной продуктовой корзины в Ростовской области составила в июле 2018 года 3609,16 рубля, увеличившись с начала года на 6,4%, сообщает Ростовстат.
По сравнению с предыдущим месяцем минимальный набор продуктов питания в регионе подешевел на 1,6%.
Среди регионов Южного федерального округа минимальная продуктовая корзина в Ростовской области является одной из самых дешевых. В июле она стоила меньше лишь в Волгоградской области (3560,48 рубля).
Самая высокая стоимость минимального продуктового набора была — в Севастополе. В прошлом месяце она составила 4280,82 рубля.
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