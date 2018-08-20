В Красноярске за год подорожали «хрущевки» 

Об этом сообщает интернет-сервис по продаже и аренде недвижимости N1.RU. Сейчас средняя стоимость таких квартир находится на уровне двух миллионов рублей. В городе этих домов около 1000. Большая часть из них находится в Кировском и Октябрьском районах города.
А вот «сталинки» наоборот подешевели. В среднем квадрат в них стоит 48,8 тысяч рублей, а цена — в районе трех миллионов. Впрочем, говорят аналитики, именно «сталинки» имеют самый большой ценовой разбег. В центре стоимость таких квартир доходит до 10 млн К примеру, именно столько стоит квартира по адресу проспект Мира, 85.
«За семь месяцев этого года квадратный метр на «вторичке» подорожал почти на 5% до 54,5 тысяч рублей. Среди наиболее сильно подорожавших старых квартир достаточно много объектов, находящихся на окраинах и в спальных районах города. Это говорит о том, что цены на недвижимость сейчас растут во всех сегментах рынках», — рассказала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева.