В Красноярске за год подорожали «хрущевки»

Об этом сообщает интернет-сервис по продаже и аренде недвижимости N1.RU. Сейчас средняя стоимость таких квартир находится на уровне двух миллионов рублей. В городе этих домов около 1000. Большая часть из них находится в Кировском и Октябрьском районах города.

А вот «сталинки» наоборот подешевели. В среднем квадрат в них стоит 48,8 тысяч рублей, а цена — в районе трех миллионов. Впрочем, говорят аналитики, именно «сталинки» имеют самый большой ценовой разбег. В центре стоимость таких квартир доходит до 10 млн К примеру, именно столько стоит квартира по адресу проспект Мира, 85.