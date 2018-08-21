Росалкогольрегулирование предлагает повысить минимальные цены на коньяк и шампанское

Эксперты Росалкогольрегулирования предлагают повысить минимальные цены на коньяк и шампанское, а также ввести аналогичное понятие для винодельческой продукции. По мнению специалистов, эти меры необходимы для борьбы с дешёвым контрафактным алкоголем. По расчётам, при минимальной закупочной цене винограда в размере 18 рублей за килограмм, себестоимость производства бутылки трёхлетнего коньяка объёмом 0,5 литра составляет 390 рублей. А значит потребитель не может платить меньше указанной суммы. Учитывая, налоги, маркировку, эксперты предлагают повысить цену на коньяк до 500 рублей, на шампанское — до 175 рублей. Бутылка самого дешёвого вина должна стоить не меньше 110 рублей.