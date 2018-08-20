Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за январь-июль

Департамент финансов города Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за январь-июль 2018 г. Об этом сообщил сайт ведомства.

«По состоянию на 1 августа 2018 г. объем поступивших доходов в бюджет города Москвы составил 1 372,7 млрд руб. Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 1 208,6 млрд руб., что составляет 88,0% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за семь месяцев 2018 г. составил 10,7% или 117,0 млрд руб. к аналогичному периоду 2017 г.», — говорится в сообщении

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций (43,3% и 38,9% соответственно). «Поступления НДФЛ за семь месяцев 2018 г. составили 523,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. поступления НДФЛ увеличились на 69,1 млрд руб. или 15,2%», — отмечают в ведомстве.

Доходы бюджета города Москвы по налогу на прибыль организаций на 1 августа 2018 г. составили 470,2 млрд руб. «По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. поступления налога на прибыль организаций увеличились на 13,8 млрд рублей или 3,0%», — говорится в сообщении.

За семь месяцев 2018 г. в бюджет Москвы поступило 67,2 млрд руб. по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. «Прирост относительно аналогичного периода 2017 г. по данному показателю составил 14,4 млрд руб. или 27,3%. Рост поступлений связан с увеличением количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы», — сообщила пресс-служба.

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 136,8 млрд руб., что составляет 10,0% от общего объема доходов.

«Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 августа 2018 г. составило 1 103,6 млрд руб. и увеличилось на 148,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. На финансирование государственных программ направлено 1 065,2 млрд руб., что на 138,5 млрд руб. больше показателя за аналогичный период 2017 г.», — сообщил департамент.

По данным ведомства, наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам: «Развитие транспортной системы» — 254,5 млрд руб., «Социальная поддержка жителей города Москвы» — 243,9 млрд руб., «Столичное образование» — 174,9 млрд руб. «Объем расходов по госпрограмме „Столичное здравоохранение“ составил 131,3 млрд руб., а всего, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расходы на охрану здоровья москвичей за семь месяцев 2018 г. составили 234,9 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Размер государственного долга города Москвы за семь месяцев 2018 г. не изменился и остался на уровне конца 2017 г. — 34,3 млрд руб. «Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 августа 2018 г. составил 1,6% от объема запланированных собственных доходов бюджета», — добавила пресс-служба.