Подведены итоги исполнения бюджета города Москвы за 7 месяцев 2018 года

По состоянию на 1 августа 2018 года объем поступивших доходов в бюджет города Москвы составил 1 372,7 млрд рублей.

Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 1 208,6 млрд рублей, что составляет 88,0% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за 7 месяцев 2018 года составил 10,7% или 117,0 млрд рублей к аналогичному периоду 2017 года.

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций (43,3% и 38,9% соответственно).

Поступления НДФЛ за 7 месяцев 2018 года составили 523,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления НДФЛ увеличились на 69,1 млрд рублей или 15,2%.

Доходы бюджета города Москвы по налогу на прибыль организаций на 1 августа 2018 года составили 470,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления налога на прибыль организаций увеличились на 13,8 млрд рублей или 3,0%.

За 7 месяцев 2018 года в бюджет Москвы поступило 67,2 млрд рублей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Прирост относительно аналогичного периода 2017 года по данному показателю составил 14,4 млрд рублей или 27,3%. Рост поступлений связан с увеличением количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы.

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 136,8 млрд рублей, что составляет 10,0% от общего объема доходов.

Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 августа 2018 года составило 1 103,6 млрд рублей и увеличилось на 148,2 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На финансирование государственных программ направлено 1 065,2 млрд рублей, что на 138,5 млрд рублей больше показателя за аналогичный период 2017 года.

Наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам: «Развитие транспортной системы» — 254,5 млрд рублей, «Социальная поддержка жителей города Москвы» — 243,9 млрд рублей, «Столичное образование» — 174,9 млрд рублей.

Объем расходов по госпрограмме «Столичное здравоохранение» составил 131,3 млрд рублей, а всего, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расходы на охрану здоровья москвичей за 7 месяцев 2018 года составили 234,9 млрд рублей.

Размер государственного долга города Москвы за 7 месяцев 2018 года не изменился и остался на уровне конца 2017 года — 34,3 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 августа 2018 года составил 1,6% от объема запланированных собственных доходов бюджета.